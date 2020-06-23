НАПК проверит депутата ОПЗЖ Федора Христенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит имущественное положение депутата от ОПЗЖ Федора Христенко.
С запросом к НАПК обратился Центр противодействия коррупции.
В феврале 2020 года нардеп устроил своей жене пафосную вечеринку в Москве, которая обошлась в $1 млн.
Читайте: Доступ к декларациям прокуроров Офиса генпрокурора открыли
— На вечеринке гостей развлекали российские звезды Басков, Киркоров, Лепс, Артур Пирожков и другие. Неплохой подарок жене от народного депутата, — отметили в ГПК.
Согласно закону, все народные избранники обязаны сообщать НАПК об изменениях в имущественном состоянии, особенно если речь идет о расходах более 50 прожиточных минимумов.
В ответ на запрос НАПК пообещали, что будут требовать от Христенко всех необходимых документов для осуществления экспертной проверки.
Недавно, 12 июня, депутаты партии ОПЗЖ от имени всех украинцев поздравили россиян с Днем России.
По словам ОПЗЖ, диалоги и компромиссы — это путь к миру и восстановления добрососедских отношений между Украиной и Россией, однако украинское общество с негодованием восприняло этот жест.
Фото: Федор Христенко