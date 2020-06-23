НАПК проверит депутата ОПЗЖ Федора Христенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит имущественное положение депутата от ОПЗЖ Федора Христенко.

С запросом к НАПК обратился Центр противодействия коррупции.

В феврале 2020 года нардеп устроил своей жене пафосную вечеринку в Москве, которая обошлась в $1 млн.

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— На вечеринке гостей развлекали российские звезды Басков, Киркоров, Лепс, Артур Пирожков и другие. Неплохой подарок жене от народного депутата, — отметили в ГПК.

Согласно закону, все народные избранники обязаны сообщать НАПК об изменениях в имущественном состоянии, особенно если речь идет о расходах более 50 прожиточных минимумов.

В ответ на запрос НАПК пообещали, что будут требовать от Христенко всех необходимых документов для осуществления экспертной проверки.

Недавно, 12 июня, депутаты партии ОПЗЖ от имени всех украинцев поздравили россиян с Днем России.

По словам ОПЗЖ, диалоги и компромиссы — это путь к миру и восстановления добрососедских отношений между Украиной и Россией, однако украинское общество с негодованием восприняло этот жест.

Фото: Федор Христенко