НАЗК перевірить депутата ОПЗЖ Федіра Христенка

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить майновий стан депутата від ОПЗЖ Федора Христенка.

Із запитом до НАЗК звернувся Центр протидії корупції.

У лютому 2020 року нардеп влаштував своїй дружині пафосну вечірку в Москві, яка обійшлася в $1 млн.

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– На вечірці гостей розважали російські зірки Басков, Кіркоров, Лепс, Артур Пірожков та інші. Непоганий подарунок для дружини від народного депутата, — наголосили в ЦПК.

Згідно із законом, усі народні обранці зобов’язані повідомляти НАЗК про зміни у майновому стані, зокрема якщо йдеться про витрати більш як 50 прожиткових мінімумів.

У відповідь на запит НАЗК пообіцяли, що вимагатимуть від Христенка усіх необхідних документів для здійснення експертної перевірки.

Нещодавно, 12 червня, депутати партії ОПЗЖ від імені всіх українців привітали росіян із Днем Росії.

За словами ОПЗЖ, діалоги та компроміси – ця шлях до миру та відновлення добросусідських відносин між Україною та Росією, однак українське суспільство з обуренням сприйняло цей жест.

Фото: Федор Христенко