Подозрение в похищении столичного юриста не связано с делами НАБУ, в которых фигурирует экс-владелец компании Укрбуд Максим Микитась.

В Нацполиции заявили, что любые манипуляции на эту тему — вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

— Уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы, — говорится в заявлении.

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Нацполиция 29 декабря объявила подозрение Максиму Микитасю в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.

8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому.

За несколько часов задержали исполнителей, а вскоре установили непосредственного заказчика. Им оказался владелец известной строительной компании, а организатором — лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства.

Детективы НАБУ 2 октября объявили подозрение Микитасю по делу о завладении недвижимостью Нацгвардии.