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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Підозра Микитасю не пов’язана з корупційними справами – Нацполіція

Підозра у викраденні столичного юриста не пов’язана зі справами НАБУ, в яких фігурує екс-власник компанії Укрбуд Максим Микитась.

У Нацполіції заявили, що будь-які маніпуляції на цю тему – втручання в діяльність правоохоронного органу.

– Кримінальне провадження, де фігурує  Максим Микитась і яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи, – йдеться у заяві.

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Нацполіція 29 грудня оголосила підозру Максиму Микитасю у замовленні викрадення столичного юриста та вимаганні.

8 грудня у Києві чотири людини викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному.

За кілька годин затримали виконавців, а незабаром встановили безпосереднього замовника. Ним виявився власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який нині перебуває під вартою за скоєння вбивства.

Детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

Джерело: Нацполіція

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