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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Комитет Рады поддержал законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева

окружний адмінсуд києва оаск

Комитет Верховной Рады по правовой политике поддержал законопроект, предусматривающий ликвидацию Окружного административного суда Киева.

За включение законопроекта №5369 О ликвидации Окружного админсуда и создании Киевского городского окружного административного суда в повестку дня сессии Рады проголосовали 10 членов комитета. Против было только трое.

Теперь документ должны рассмотреть народные депутаты.

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В апреле этого года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект О ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Тогда такую необходимость объяснили тем, что суд потерял доверие, ведь неоднократно был фигурантом скандалов и принимал сомнительные решения.

В частности, именно Окружной админсуд Киева отменил решение КГГА о переименовании проспекта Бандеры в столице, а также новое украинское правописание.

Вместо ликвидированного ОАСК предлагают создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве.

Источник: Комитет по правовой политике

Фото: ОАСК

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