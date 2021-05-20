Комітет Ради підтримав законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Комітет Верховної Ради з правової політики підтримав законопроект, який передбачає ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

За включення законопроекту №5369 Про ліквідацію Окружного адмінсуду та утворення Київського міського окружного адміністративного суду в порядок денний сесії Ради проголосували 10 членів комітету. Проти було лише троє.

Тепер документ повинні розглянути народні депутати.

Читайте Чому ліквідація ОАСК важлива для України

Ліквідація ОАСК

У квітні цього року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Тоді таку необхідність пояснили тим, що суд втратив довіру, адже неодноразово був фігурантом скандалів і ухвалював сумнівні рішення.

Зокрема, саме Окружний адмінсуд Києва скасував рішення КМДА про перейменування проспекту Бандери у столиці, а також новий український правопис.

Замість ліквідованого ОАСК пропонують створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві.

Джерело: Комітет з правової політики

Фото: ОАСК