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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

У Раді освистали присягу Аксьонова, СБУ перевірить його на наявність громадянства РФ

У Раді освистали присягу Аксьонова, СБУ перевірить його на наявність громадянства РФ

Представник політичної партії Порядок Андрій Аксьонов, який переміг на довиборах до Верховної Ради, склав присягу і став народним депутатом.

Під час присяги в залі лунали крики Ганьба: депутати фракцій ЄС та Голос заблокували трибуну, тому Андрій Аксьонов виступав з місця.

Заступник голови ВР Олена Кондратюк звернулася до СБУ з проханням надати офіційне роз’яснення з приводу можливої ​​наявності у Аксьонова громадянства Російської Федерації.

Після цього Володимир В’ятрович, Гео Лерос, Софія Федина та інші депутати, що блокували трибуну, сіли на свої місця в залі.

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Перемога Аксьонова на довиборах в Раду

28 березня в одномандатному виборчому окрузі № 50 в Донецькій області пройшли проміжні вибори до Верховної Ради.

За результатами голосування переміг представник партії Порядок Андрій Аксьонов, набравши 65,46% голосів виборців.

Як стверджують ЗМІ, у Аксьонова подвійне громадянство – України та Російської Федерації, що підтверджується інформацією з бази даних Федеральної податкової служби РФ.

Три роки тому, у  травні 2018 року Андрію Аксьонову повідомили про підозру в підробці та використанні документів, присвоєнні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також є інформація, що новообраний депутат неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим.

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