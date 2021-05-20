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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Мы начали завершение эпохи коррупции в Украине – Зеленский

володимир зеленський

Прокуроры, СБУ и полиция в последнее время начали работать очень мощно.

Такое мнение озвучил во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

– Я считаю, что мы начали окончание эпохи коррупции и я точно ее закончу. Мы чистим вертикали, выстроенные крупным бизнесом, назовем их так. Потому что пока они не олигархи, до принятия закона, – подчеркнул глава государства.

Законопроект о статусе олигархов

В ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект о статусе олигархов в Украине или деолигархизацию. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, документ сейчас находится в работе.

Законопроект должен регламентировать, что будет с олигархами, как против них будут вводить санкции и как они будут становиться бизнесменами.

Фото: Офис президента

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