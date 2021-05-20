Прокурори, СБУ і поліція останнім часом почали працювати дуже потужно.
Таку думку озвучив під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський.
– Я вважаю, що ми почали закінчення епохи корупції і я точно її закінчу. Ми чистимо вертикалі, вибудувані великим бізнесом, назвемо їх так. Тому що поки вони не олігархи, до ухвалення закону, – наголосив глава держави.
Законопроект про статус олігархів
Найближчим часом президент Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроект про статус олігархів в Україні або деолігархізацію. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, документ наразі опрацьовується.
Законопроект повинен регламентувати, що буде з олігархами, як проти них будуть вводити санкції та як вони ставатимуть бізнесменами.