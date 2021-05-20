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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Ми почали закінчення епохи корупції в Україні – Зеленський

володимир зеленський

Прокурори, СБУ і поліція останнім часом почали працювати дуже потужно.

Таку думку озвучив під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський.

– Я вважаю, що ми почали закінчення епохи корупції і я точно її закінчу. Ми чистимо вертикалі, вибудувані великим бізнесом, назвемо їх так. Тому що поки вони не олігархи, до ухвалення закону, – наголосив глава держави.

Законопроект про статус олігархів

Найближчим часом президент Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроект про статус олігархів в Україні або деолігархізацію. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, документ наразі опрацьовується.

Законопроект повинен регламентувати, що буде з олігархами, як проти них будуть вводити санкції та як вони ставатимуть бізнесменами.

Фото: Офіс президента

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