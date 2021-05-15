Законопроект о статусе олигархов в Украине или деолигархизации сейчас все еще в работе, но в ближайшее время его внесут в Верховную Раду.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, отметив, что документ в парламент будет вносить президент Владимир Зеленский.

— У меня есть предварительный проект закона, касающийся олигархов. Он сейчас в работе, его отрабатывают специалисты. В ближайшее время вы все его увидите. Он будет внесен от имени президента в Верховную Раду и все эти дефиниции относительно определения термина олигарх и кто подпадает под эту категорию станут сразу всем известны, — отметил он.

Закон об олигархах

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету подготовить законопроект о противодействии влияния олигархов на политику и принятие законов.

Он анонсировал, что документ должен регламентировать, что будет с олигархами, как против них будут вводить санкции и как они будут становиться бизнесменами.