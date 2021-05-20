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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Назначения в Кабмин и защита детей: за что будет голосовать Рада 20 мая

Назначения в Кабмин и защита детей: за что будет голосовать Рада 20 мая

20 мая 2021 года Верховная Рада Украины должна решить ряд кадровых вопросов касательно новых назначений в Кабмин. Кроме того, парламентарии традиционно будут рассматривать законопроекты в первом и во втором чтении.

Они соберутся в 10.00, приоритетный вопрос повестки дня — голосование за новых министров. С подачи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля возможны такие назначения:

  • Алексея Любченка — на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики;
  • Александра Кубракова — на пост министра инфраструктуры;
  • Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения.

Кроме того, Рада рассмотрит законопроекты, среди которых:

  • 3573 — проект закона о внесении изменений в ст. 2 закона Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью по повышению детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи (второе чтение);
  • 4187 — законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования (повторное первое чтение);
  • 3124-3124-1 — документ о внесении изменений в закон Украины Об охране детства относительно обеспечения действенного механизма предоставления государственной помощи семьям с детьми.
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Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 20 мая

Заседание Верховной Рады 20 мая

Помимо этих вопросов, парламентарии проголосуют за ряд других решений.

Среди них — идентификация военнослужащих Нацгвардии во время выполнения ими задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Подробнее читайте в повестке дня Верховной Рады на 20 мая 2021 года на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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