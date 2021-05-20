Верховна Рада на позачерговому засіданні 20 травня проголосувала за призначення Олександра Кубракова новим міністром інфраструктури.

Його кандидатуру підтримали 284 народних депутатів.

На цій посаді він змінить Владислава Криклія, звільненого парламентом 18 травня.

Із 19 листопада 2019 року Кубраков очолює Державне агентство автомобільних доріг України.

Напередодні Комітет ВР із питань транспорту та інфраструктури підтримав подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначення новим міністром інфраструктури Олександра Кубракова.

Звільнення глави Мінінфраструктури Криклія

Звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури 18 травня схвалила Верховна Рада голосами 284 народних депутатів.

Того ж дня парламент підтримав звільнення міністра економіки Ігоря Петрашка та глави МОЗ Максима Степанова.

Криклій очолював Мінінфраструктури майже два роки – з 29 серпня 2019-го.

14 травня він та міністр економіки Ігор Петрашко подали заяви про звільнення.

Фото: Олександр Кубраков