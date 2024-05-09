Александр Кубраков: биография бывшего вице-премьера-министра инфраструктуры
9 мая Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Ведомство, объединенное с Министерством инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий, Александр Кубраков возглавлял с 1 декабря 2022 года.
До объединения Александр Кубраков полтора года возглавлял Министерство инфраструктуры.
Увольнение Кубракова: что известно
В пояснительной записке проекта постановления №11248 об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры отмечали, что такое кадровое решение необходимо для создания отдельного Министерства по развитию общин, территорий и жилищно-коммунального хозяйства, поскольку “политика, проводимая сегодня министерством по региональной политике находится в критическом состоянии”.
В частности, народные избранники отмечали: чтобы разделить вопросы инфраструктуры и региональной политики на два министерства и потребовалось увольнение Кубракова.
По словам нардепа от Слуги народа Виталия Безгина, фракция согласилась с вполне обоснованной позицией, что параллельно руководить и вопросами инфраструктуры, и вопросами региональной политики/децентрализации – почти невозможно.
По его словам, фракция признала, что чуть более года назад допустила ошибку, поэтому поддержала предложение разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Такую позицию, отмечает Виталий Безгин, однозначно разделяет большинство членов профильного комитета и вся экспертная среда.
Биография Александра Кубракова
Родился Александр Кубраков 20 августа 1982 года в Первомайске Днепропетровской области.
По образованию – маркетолог. Овладел профессией Александр Кубраков в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана.
Начал трудовую деятельность в 2004 году с должности маркетинг-менеджера в ЗАО Приоком.
Через два года возглавил отдел в компании Киевстар.
В 2007 году начал руководить управлением стратегического маркетинга в банке Финансы и Кредит.
Через два года снова вернулся в компанию Киевстар на руководящую должность – начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.
С 2011 по 2015 год Александр Кубраков был советником городского головы Киева.
Сразу после этого он возглавил проектный офис Министерства юстиции.
Через год начал управлять сектором телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.
В августе 2019 года стал народным депутатом Украины от партии Слуга народа, а уже 19 ноября распоряжением Кабинета Министров Украины Александра Кубракова назначили на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Укравтодор Кубраков оставил в 2021 году, когда его назначили министром инфраструктуры, а с 1 декабря 2022 года по 9 мая 2024 года возглавлял новое министерство – инфраструктуры и регионального развития.
Источник: Укравтодор
Фото: Укравтодор