Александр Кубраков: биография бывшего вице-премьера-министра инфраструктуры

9 мая Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Ведомство, объединенное с Министерством инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий, Александр Кубраков возглавлял с 1 декабря 2022 года.

До объединения Александр Кубраков полтора года возглавлял Министерство инфраструктуры.

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Увольнение Кубракова: что известно

В пояснительной записке проекта постановления №11248 об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры отмечали, что такое кадровое решение необходимо для создания отдельного Министерства по развитию общин, территорий и жилищно-коммунального хозяйства, поскольку “политика, проводимая сегодня министерством по региональной политике находится в критическом состоянии”.

В частности, народные избранники отмечали: чтобы разделить вопросы инфраструктуры и региональной политики на два министерства и потребовалось увольнение Кубракова.

По словам нардепа от Слуги народа Виталия Безгина, фракция согласилась с вполне обоснованной позицией, что параллельно руководить и вопросами инфраструктуры, и вопросами региональной политики/децентрализации – почти невозможно.

По его словам, фракция признала, что чуть более года назад допустила ошибку, поэтому поддержала предложение разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Такую позицию, отмечает Виталий Безгин, однозначно разделяет большинство членов профильного комитета и вся экспертная среда.

Биография Александра Кубракова

Родился Александр Кубраков 20 августа 1982 года в Первомайске Днепропетровской области.

По образованию – маркетолог. Овладел профессией Александр Кубраков в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана.

Начал трудовую деятельность в 2004 году с должности маркетинг-менеджера в ЗАО Приоком.

Через два года возглавил отдел в компании Киевстар.

В 2007 году начал руководить управлением стратегического маркетинга в банке Финансы и Кредит.

Через два года снова вернулся в компанию Киевстар на руководящую должность – начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.

С 2011 по 2015 год Александр Кубраков был советником городского головы Киева.

Сразу после этого он возглавил проектный офис Министерства юстиции.

Через год начал управлять сектором телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

В августе 2019 года стал народным депутатом Украины от партии Слуга народа, а уже 19 ноября распоряжением Кабинета Министров Украины Александра Кубракова назначили на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Укравтодор Кубраков оставил в 2021 году, когда его назначили министром инфраструктуры, а с 1 декабря 2022 года по 9 мая 2024 года возглавлял новое министерство – инфраструктуры и регионального развития.

Источник: Укравтодор

Фото: Укравтодор

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