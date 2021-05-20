Глава держави Володимир Зеленський заявив, що йому соромно за деяких людей з його оточення. Водночас він вважає, якщо це невеликі промахи, треба давати другий шанс.

Про це президент заявив на прес-конференції 20 травня.

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За словами Зеленського, він несе відповідальність за дії цих людей. Він не уточнив, про кого саме йдеться.

– За кроки деяких людей, які поруч зі мною є і були, дійсно соромно. І я вважаю, якщо це невеликі їх промахи, треба пробачити, і вони повинні виправлятися, показувати це. Треба давати другий шанс, якщо вони не злодії. Я завжди давав людям другий шанс. Іноді навіть третій. Те, що вони такі, це моя відповідальність, – заявив він.

Прес-конференція Зеленського

Сьогодні Володимир Зеленський організував прес-конференцію.

Привід – його перебування на посаді глави держави два роки.

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