Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5459-1 о Национальном антикоррупционном бюро Украины. За соответствующее решение проголосовали 288 народных депутатов.

Среди прочего, он предусматривает, что действующий директор НАБУ Артем Сытник, будет выполнять свои полномочия до назначения нового главы по установленной законом процедуре.

Также авторы документа предлагают, чтобы Кабинет министров Украины назначал, а также в определенных законом случаях увольнял директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из шести человек.

Ожидается, что после принятия законопроекта в целом Национальное антикоррупционное бюро станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, а создание комиссии, которая будет проводить конкурс, сделает невозможным вмешательство Кабмина в его деятельность.

Кроме того, документ должен определить особенности применения законодательства о госслужбе независимости НАБУ.

Читайте Рада направила в КСУ закон о назначении директоров НАБУ и ГБР

Коллизия с назначением Сытника в НАБУ

В августе прошлого года Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро Украины.

Объяснили это тем, что когда пятый президент Украины Петр Порошенко подписывал указ о назначении Сытника руководителем органа, который по своим полномочиям функционально относится к органу исполнительной власти, то якобы нарушил функциональное разделение власти и ряд положений Конституции Украины.

Поэтому, назначив директора НАБУ, он вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти.