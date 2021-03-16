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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Рада направила в КСУ закон о назначении директоров НАБУ и ГБР

Конституционный суд Украины должен дать свое заключение о законности порядка назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. Верховная Рада 16 марта поддержала направление законопроекта №5133 на экспертизу в КСУ.

Верховная Рада

За соответствующее постановление проголосовали 267 народных депутатов.

Речь идет о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции, в которых предлагается наделить Раду полномочиями давать согласие на назначение или увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.

Народный депутат Федор Вениславский, представлявший законопроект, отметил, что он обеспечит проведение прозрачных конкурсов на эти должности.

По его словам, под этим документом законопроектом подписались 237 нардепов.

— Целью предложенных законопроектом изменений является закрепление особого порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины, что обеспечит максимальную независимость указанных государственных правоохранительных органов, не нарушая баланса конституционных полномочий главы государства и парламента Украины, — говорится в пояснительной записке.

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В феврале в Верховной Раде также зарегистрирован законопроект №5070 о внесении изменений в некоторые законы относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

Этот документ прекращает полномочия нынешнего директора НАБУ Артема Сытника.

Необходимость его принятия вызвана тем, что в августе 2020 года Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника главой НАБУ 16 апреля 2015 года.

Фото: Dreamstime

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