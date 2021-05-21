Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5459-1 про Національне антикорупційне бюро України. За відповідне рішення проголосували 288 народних депутатів.

Серед іншого, він передбачає, що чинний директор НАБУ Артем Ситник, виконуватиме свої повноваження до призначення нового очільника за встановленою законом процедурою.

Також автори документу пропонують, щоб Кабінет міністрів України призначав, а також у визначених законом випадках звільняв директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з шести осіб.

Очікується, що після ухвалення законопроекту в цілому Національне антикорупційне бюро стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, а створення комісії, яка проводитиме конкурс, унеможливить втручання Кабміну в його діяльність.

Крім того, документ повинен визначити особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ.

Читайте Рада направила в КСУ закон щодо призначення директорів НАБУ і ДБР

Колізія з призначенням Ситника у НАБУ

У серпні минулого року Конституційний суд визнав незаконним призначення Артема Ситника очільником Національного антикорупційного бюро України.

Пояснили це тим, що коли п’ятий президент України Петро Порошенко підписував указ про призначення Ситника керівником органу, який за своїми повноваженнями функціонально належить до органу виконавчої влади, то начебто порушив функціональний розподіл влади і низку положень Конституції України.

Тому, призначивши директора НАБУ, він вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив процедуру заборони узурпації державної влади.