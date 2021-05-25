Кто год, кто полгода, а кто-то вообще меньше месяца. На своих должностях чиновники из президентской команды надолго не задерживаются.

О ротации Кабмина в Раде говорят еще с осени. Но решились на нее только весной.

Первыми “счастливчиками” в тройной зачистке стали министры экономики и инфраструктуры, которые собственноручно написали заявления об увольнении. Следовательно, без шума и пыли, даже с уважением, оставляли должности.

Так под аплодисменты депутаты провожали министра инфраструктуры Криклия. А премьер даже пожал ему руку. За что же тогда, собственно, уволили? Максимум, в чем обвиняли 34-летнего чиновника, — мелкие скандалы с ПЦР-тестами и экзаменами для моряков. Но от Банковой, по его словам, и этого не звучало.

Но специалисты убеждены, что ведомство Криклия — слишком лакомый кусок с бездонными финансовыми возможностями. Здесь и Укрзализныця, и морские порты, и авиатранспорт.

Гораздо больше претензий было к министру Петрашко, который отвечал в правительстве за экономику, которая сейчас в полной засаде. Да и самого чиновника за год пандемии нардепы в глаза не видели.

А вот на ком депутаты по-настоящему оторвались, так это на министре здравоохранения Максиме Степанове, который до последнего держался за кресло.

С инициативой его отставки в Раду пришлось обратиться премьеру. И здесь нардепы вспомнили Степанову все: как закупал медицинские костюмы по завышенным ценам, как пиарился на доставке вакцины, и не забыли о недостатке в больницах кислорода для больных, который в Минздраве долгое время отрицали.

Но главная претензия была на поверхности — провал вакцинации.

Впрочем, как пояснил на пресс-конференции президент, он слишком долго терпел конфликт между Степановым и премьером. И в конце концов, стал на сторону последнего.

Получается, Степанов был не командный игрок. К тому же, конфликты имел еще и с главным санитарным врачом Виктором Ляшко, который, впрочем, и заменил министра здравоохранения.

Но если с назначением Ляшко все более или менее понятно — он давно является одним из лидеров Банковой, то назначение других министров создает интригу.

Инфраструктурой теперь будет заниматься председатель Укравтодора Александр Кубраков, который показал ударные темпы в Большой стройке. Первым вице-премьером и министром экономики стал руководитель налоговой Алексей Любченко. За первый квартал он собрал рекордные 18 млрд грн налогов.

Читайте Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию

Среди других потенциальных кандидатов на вылет специалисты называют вице-премьера Уруского, он не раз попадал в громкие скандалы. А также эпатажного министра юстиции Дениса Малюська, который слишком активно занялся распродажей украинских тюрем.

Впрочем, лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия утверждает, что до осени не будет никаких министерских изменений, возможны только кадровые замены на крупных предприятиях.

И тем не менее, лето в украинской политике считается спокойным сезоном. После которого, традиционно, начинается бурная политическая осень.

Зачистка мест в президентской команде еще не кончилась. Вероятно, вскоре нас ждут новые и, возможно, более громкие отставки.

Новые члены совета Укроборонпрома

Недавно президент Украины Зеленский назначил трех членов Наблюдательного совета Укроборонпрома.

Указом №209/2021 Владимир Зеленский назначил членами наблюдательного совета госконцерна: Тимофея Милованова, Александра Носова и Ростислава Шурма. Кроме этого, президент прекратил полномочия Владимира Горбулина в Наблюдательном совете.