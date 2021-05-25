Хто рік, хто півроку, а хтось і взагалі менше місяця. На своїх посадах чиновники з президентської команди надовго не затримуються.

Про ротації Кабміну в Раді говорять ще з осені. Але наважилися на них лише навесні.

Першими “щасливчиками” у потрійній зачистці стали міністри економіки та інфраструктури, які власноруч написали заяви на звільнення. А відтак, без шуму і пилу, навіть з пошаною, залишали посади.

Так під аплодисменти депутати проводжали міністра інфраструктури Криклія. А прем’єр навіть потиснув йому руку. За що ж тоді, власне, звільнили? Максимум, що закидали 34-річному урядовцю, – дрібні скандали з ПЛР-тестами та іспитами для моряків. Але від Банкової, з його слів, і цього не лунало.

Натомість фахівці переконані, що відомство Криклія – надто ласий шматок із бездонними фінансовими можливостями. Тут і Укрзалізниця, і морські порти, і авіатранспорт.

Значно більше претензій було до міністра Петрашка, який відповідав в уряді за економіку, що нині у повній засаді. Та й самого чиновника за рік пандемії нардепи в очі не бачили.

А от на кому депутати по-справжньому відірвалися, так це на міністрі охорони здоров’я Максимі Степанові, який до останнього тримався за крісло.

З ініціативою його відставки до Ради довелося звернутися прем’єру. І тут нардепи пригадали Степанову все: як закуповував медичні костюми за завищеними цінами, як піарився на доставці вакцини, і не забули про нестачу в лікарнях кисню для хворих, яку МОЗ довгий час заперечувало.

Та головна претензія була на поверхні – провал вакцинації.

Утім, як пояснив на прес-конференції президент, він надто довго терпів конфлікт між Степановим та прем’єром. І врешті-решт, став на бік останнього.

Виходить, Степанов був не командним гравцем. До того ж, конфлікти мав ще й з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком, який, зрештою, і замінив міністра охорони здоров’я.

Та якщо з призначенням Ляшка все більш-менш зрозуміло – він давно є одним з фаворитів Банкової, то призначення інших міністрів створює інтригу.

Інфраструктурою тепер опікуватиметься голова Укравтодору Олександр Кубраков, який показав ударні темпи у Великому будівництві. А першим віце-прем’єром і міністром економіки став керівник податкової Олексій Любченко. За перший квартал він зібрав рекордні 18 млрд грн податків.

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Серед інших потенційних кандидатів на виліт фахівці називають віце-прем’єра Уруського, який не раз потрапляв у гучні скандали. А також епатажного міністра юстиції Дениса Малюську, який аж занадто активно зайнявся розпродажем українських в’язниць.

А втім, лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія переконує, що до осені не буде жодних міністерських змін, можливі лише кадрові заміни на великих підприємствах.

І тим не менш, літо в українській політиці вважається спокійним сезоном. За яким, традиційно, починається бурхлива політична осінь.

Чистка лав у президентській команді ще не скінчилася. Імовірно, невдовзі нас чекають нові і, можливо, більш гучніші відставки.

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