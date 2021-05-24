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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию

Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию

Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся на службу после освобождения из итальянской тюрьмы по делу об убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика из РФ Андрея Миронова. Маркива полностью оправдали в ноябре 2020 года.

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Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

— Сейчас он (Маркив — Ред.) вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается, — сообщил представитель МВД.

Шевченко напомнил, что семь лет назад во время боевых действий в Славянске, захваченном террористами экс-офицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), вследствие поражения обломками мин погибли Роккелли и Миронов. Они стали первыми иностранными журналистами, которые стали жертвами боевых действий на Донбассе.

Дело Маркива

Маркива незаконно приговорили к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти итальянского журналиста, однако его оправдали, так как не было достаточных доказательств его вины.

В течение трех последних лет он находился под стражей в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккели на Донбассе в 2014 году.

До вынесения приговора суда 3 ноября 2020 Маркив находился под стражей без права возвращения в Украину.

Источник: Артем Шевченко

Фото: МВД

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