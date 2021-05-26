Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ уделяла больше внимания ситуации в оккупированном Крыму и прикладывала больше усилий на крымском направлении.

Об этом глава МИД сказал на совместной пресс-конференции с Шмид 26 мая.

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Он отметил, что мандат ОБСЕ охватывает всю территорию Украины, включительно с оккупированным полуостровом.

— Я сегодня обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла значительно больше внимания ситуации в оккупированном Крыму и увеличила количество своих усилий на крымском направлении”, — заявил Кулеба.

Министр добавил, что заверил генсека ОБСЕ, что Украина остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

Кроме того, во время визита в Украину Шмид посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе и один из контрольных пунктов въезда-выезда. Кулеба уверен, что генсек убедится в последовательных усилиях Украины, направленных на прекращение войны.

— Я убежден, что генсек вернется с Донбасса с четким впечатлением о тех системных и последовательных усилиях, которые Украина прилагает для прекращения войны, для сохранения человеческих жизней, а также для обеспечения достойных условий для тех граждан, которые пересекают линию разграничения, — сказал он.

РФ перебрасывает тяжелую технику в Крым

Ранее исполняющая обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери заявила, что Россия начинает перебрасывать тяжелую военную технику в оккупированный Крым.

Речь идет об элементах десантно-штурмовой авиации, а также танках Т-72Б3, 120-мм минометах, гаубицах и бронетехнике.