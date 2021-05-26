Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся з проханням до генерального секретаря ОБСЄ Хельги Шмід, щоб Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ приділяла більше уваги ситуації в окупованому Криму та докладала більше зусиль на кримському напрямку.

Про це глава МЗС сказав на спільній прес-конференції з Шмід 26 травня.

Читайте ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень тиші на Донбасі за вихідні

Він зазначив, що мандат ОБСЄ охоплює всю територію України, включно з окупованим півостровом.

– Я сьогодні звернувся до пані Шмід з проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяла значно більше уваги ситуації в окупованому Криму і збільшила кількість своїх зусиль на кримському напрямку, – заявив Кулеба.

Міністр додав, що запевнив генсека ОБСЄ, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту.

Крім того, під час візиту в Україну Шмід відвідає зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі та один з контрольних пунктів в’їзду-виїзду. Кулеба впевнений, що генсек переконається у послідовних зусиллях України, спрямованих на припинення війни.

– Я переконаний, що генсек повернеться з Донбасу з чітким враженням про ті системні і послідовні зусилля, які Україна докладає для припинення війни, для збереження людських життів, а також для забезпечення гідних умов для тих громадян, які перетинають лінію розмежування, – сказав він.

РФ перекидає важку техніку в Крим

Раніше виконувач обов’язків заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллері заявила, що Росія починає перекидати важку військову техніку до окупованого Криму.

Йдеться про елементи десантно-штурмової авіації, а також танки Т-72Б3, 120-мм міномети, гаубиці та бронетехніку.