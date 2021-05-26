Україна захищатиме свої інтереси, доки Північним потоком-2 не піде газ – Кулеба

Україна боротиметься за захист своїх інтересів, поки будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю не завершене.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу. Тому, на його думку, поки рано говорити про перемогу Росії.

– Ніщо не завершене, поки воно (будівництво Північного потоку-2, – Ред.) не завершене на 100%, і, до речі, я про це казав під час нашої зустрічі держсекретарю Блінкену. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася. Доки газ не потік Північним потоком-2, ми боротимемось за захист наших інтересів, – запевнив міністр.

Водночас Дмитро Кулеба додав, що після скасування санкцій США Росії стало простіше завершити будівництво газопроводу.

Санкції проти Північного потоку-2

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США скасовують санкції проти оператора Північного потоку-2 та його голови Матіаса Варніга.

Натомість запроваджуються додаткові обмеження проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, які причетні до будівництва газопроводу.

У відповідь на це 14 сенаторів-республіканців внесли до Сенату США законопроект, в якому пропонується повернути скасовані Білим домом санкції.