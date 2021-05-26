Борьба за Северный поток-2: почему Украине не стоит опускать руки

Российский геополитический проект Северный поток-2 и возможность его завершения в значительной степени затрагивает интересы Украины, которая от запуска газопровода пострадает больше всего. Однако борьба за проект продолжается.

Белый дом продолжает считать Северный поток-2 плохой идеей для Европы. Однако ссориться с европейцами не хочет.

Американцы на днях ввели новые санкции против российских компаний. Однако ограничения не касаются оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига.

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В начале недели россияне заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах. Но специалисты успокаивают: шансы есть. И Украина может ими воспользоваться.

— Я не думаю, что пришло время для паники и констатаций вроде “все пропало”. Совсем нет. После определенного этапа мягкого варианта санкционного режима может наступить более жесткий период — в зависимости от поведения России, — отметил президент Центра глобалистики Стратегия ХХ Михаил Гончар.

Убедить США все-таки запустить санкции на полную украинцы попытаются на ближайшей встрече с американскими конгрессменами.

Санкции против Северного потока-2

Президент США Джо Байден объяснил, почему отказался от новых санкций против строительства Северного потока-2.

По его словам, США должны сохранять хорошие отношения с Европой.

Подробнее о строительстве Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.

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