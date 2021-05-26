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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Жестокий и наглый: Кулеба оценил действия Лукашенко и закрытия сообщения с Беларусью

Дмитрий Кулеба

Инцидентом, спровоцированным в аэропорту Минска, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко пересек очередную красную линию не только в отношении своих граждан, но и международного сообщества.

Об этом телеканалу Дом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Такие действия не могут оставаться без ответа, потому что, если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным, — отметил Кулеба.

Глава МИД также уточнил, что решение Украины прекратить авиасообщение с Беларусью обусловлено не только политическими, но и сфере безопасности соображениями.

Запрет означает следующее:

  • самолетам — нельзя летать из аэропортов Украины в аэропорт Беларуси;
  • украинским авиакомпаниям — нельзя осуществлять транзит через воздушное пространство Беларуси.

Позиция МИД Украины

Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал условие восстановления авиасообщения между Украиной и Беларусью.

По мнению дипломата, страна своими силами отмежевалась от цивилизованного мира, и только власть Беларуси может изменить ситуацию.

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