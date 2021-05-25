PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

В МИД назвали условие возобновления авиасообщения между Украиной и Беларусью

МЗС

Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью. Однако Киев пойдет на такой шаг после того, как белорусские власти отменят решения, которые спровоцировали введение этих мер.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

— Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут возобновлены, — заявил Евгений Енин.

По его словам, белорусская сторона сама отмежевалась от цивилизованного мира.

Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью

В связи с ситуацией с задержанием в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, с 00.00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Читайте
Прекращение авиасообщения с Беларусью: как украинцы смогут выехать из страны

С этой даты запрещены любые виды полетов между пунктами назначения.

Подробнее о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка