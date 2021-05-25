Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью. Однако Киев пойдет на такой шаг после того, как белорусские власти отменят решения, которые спровоцировали введение этих мер.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

— Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут возобновлены, — заявил Евгений Енин.

По его словам, белорусская сторона сама отмежевалась от цивилизованного мира.

Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью

В связи с ситуацией с задержанием в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, с 00.00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

С этой даты запрещены любые виды полетов между пунктами назначения.

Подробнее о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью читайте в материалах на сайте Факты ICTV.