Жорстокий і нахабний: Кулеба оцінив дії Лукашенка в Білорусі

Інцидентом, спровокованим в аеропорту Мінська, самопроголошений президент Олександр Лукашенко перетнув чергову червону лінію не лише щодо своїх громадян, а й щодо міжнародної спільноти.

Про це телеканалу Дім розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Такі дії не можуть залишатися без відповіді, тому що, якщо зараз спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще більш нахабне і більш жорстоке. Тому відповідь повинна бути дуже принциповою, – зазначив Кулеба.

Голова МЗС також уточнив, що рішення України припинити авіасполучення з Білоруссю обумовлено не тільки політичними, а й безпековими міркуваннями.

Заборона означає наступне:

літакам – не можна літати з аеропортів України в аеропорт Білорусі;

українським авіакомпаніям – не можна здійснювати транзит через повітряний простір Білорусі.

Позиція МЗС України

Напередодні заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав умову відновлення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

На думку дипломата, країна своїми силами відмежувалася від цивілізованого світу, і лише влада Білорусі може змінити ситуацію.