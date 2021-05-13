PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Учителей в Крыму заставляют получать российские паспорта, угрожая увольнением

Учителей в Крыму заставляют получать российские паспорта, угрожая увольнением

РФ ускоряет упрощенную выдачу своих паспортов на оккупированных территориях.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте
Слишком мягкая реакция: Кулеба объяснил агрессивность России при паспортизации Донбасса

Денисова отмечает, что сейчас российские паспорта на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса получили уже 600 тыс. граждан.

Также оккупанты заставляют получать паспорта учителей, представителей местной власти и врачей.

Учителей в Крыму заставляют также обязательно регистрироваться на тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России, а свою регистрацию подтверждать снимками экрана.

Если педагоги не делают этого — им угрожают увольнением, добавляет Людмила Денисова.

Выдача паспортов РФ на Донбассе

Россия может использовать выдачу своих паспортов на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей для дальнейшего вторжения в Украину.

Такое предположение высказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Россия может вторгнуться в страну для того, чтобы якобы защитить “своих граждан”.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка