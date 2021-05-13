РФ ускоряет упрощенную выдачу своих паспортов на оккупированных территориях.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова отмечает, что сейчас российские паспорта на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса получили уже 600 тыс. граждан.

Также оккупанты заставляют получать паспорта учителей, представителей местной власти и врачей.

Учителей в Крыму заставляют также обязательно регистрироваться на тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России, а свою регистрацию подтверждать снимками экрана.

Если педагоги не делают этого — им угрожают увольнением, добавляет Людмила Денисова.

Выдача паспортов РФ на Донбассе

Россия может использовать выдачу своих паспортов на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей для дальнейшего вторжения в Украину.

Такое предположение высказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Россия может вторгнуться в страну для того, чтобы якобы защитить “своих граждан”.