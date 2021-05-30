Потрібно запровадити покарання за подвійне громадянство з РФ – Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що потрібно запровадити покарання за подвійне громадянство з Російською Федерацією.

На його думку, президент РФ Володимир Путін посилюватиме негативний вплив проти української держави.

– Думаю, що вони (Російська Федерація, – Ред.) видаватимуть російські паспорти на нашій території таємно. Як? Це інше питання. Але точно будуть, щоб потім створювати тріщини у системі, – сказав Клімкін.

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Нещодавно також уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорює видачу своїх паспортів на тимчасово окупованій території України у спрощеному порядку.

Російські паспорти у Криму

За даними уповноваженої, станом на 12 травня російські паспорти на тимчасово окупованих територіях отримали вже 600 тис. громадян.

Водночас російські найманці примушують вчителів, місцевих чиновників та лікарів отримувати паспорти РФ, водночас погрожуючи звільненням з посад.