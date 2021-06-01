Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране.

По словам Зеленского, новый формат можно объединить с Нормандским, поскольку тот охватывает лишь вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.

В новом формате Зеленский предлагает обсуждать частности возвращение временно оккупированного Крыма и строительство газопровода Северный поток-2.

— В нормандском нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции, — рассказал Зеленский в интервью немецкому изданию.

Нормандский формат

31 мая президент Франции Эммануэль Макрона сказал, что пока нормандский формат является наиболее эффективным форматом переговоров.

Канцлер Германии Ангела Меркель также отметила, что переговоры в нормандском формате нужно продолжать, хотя они находятся в трудном положении.

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Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung