Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні.

За словами Зеленського, новий формат можна об’єднати із Нормандським, оскільки той охоплює лише питання врегулювання ситуації на Донбасі.

У новому форматі Зеленський пропонує обговорювати зокрема повернення тимчасово окупованого Криму та будівництво газопроводу Північний потік-2.

– У нормандському немає мови ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції, – розповів Зеленський у інтерв’ю німецькому виданню.

Нормандський формат

31 травня президент Франції Еммануель Макрон сказав, що наразі нормандський формат є найбільш ефективним форматом переговорів.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель також відзначила, що переговори у нормандському форматі потрібно продовжувати, хоча вони знаходяться у скрутному положенні.

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Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung