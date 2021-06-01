Бизнесменов больше не будут назначать главами ОГА – Тимошенко

Офис президента намерен отказаться от практики назначения бизнесменов на посты глав областных администраций.

Эта практика себя не оправдала, поскольку такие люди зачастую ставят интересы своего бизнеса превыше интересов государства, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, теперь на такие должности в основном будут рассматриваться бюрократы, политики, управленцы, либо представители исполнительной власти.

Тимошенко напомнил, что за последнее время в большинстве регионов сменились главы ОГА, однако в некоторых случаях были допущены ошибки.

— Сразу скажу: в течение двух недель будут заменены еще несколько глав обладминистраций, поскольку в некоторых областях есть проблемы. Называть конкретные регионы пока рано, поскольку мы еще ищем кандидатов, — отметил замглавы Офиса президента.

Он также отметил, что в академию при президенте уже набирают два потока абитуриентов, которые пройдут ускоренные курсы. Таким образом в ОПУ намерены усилить кадровый управленческий потенциал.

Новая глава Кировоградской ОГА

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назначил Марию Чорну на пост главы Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий указ был подписан 27 мая.

Кроме того, Зеленский в пятницу лично встретился с Чорной и вручил ей служебное удостоверение.