Бізнесменів більше не призначатимуть головами ОДА – Тимошенко

Офіс президента має намір відмовитися від практики призначення бізнесменів на посади голів обласних адміністрацій.

Ця практика себе не виправдала, оскільки такі люди часто ставлять інтереси свого бізнесу вище за інтереси держави, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, тепер на такі посади в основному будуть розглядатися бюрократи, політики, управлінці, або представники виконавчої влади.

Тимошенко нагадав, що за останній час в більшості регіонів змінилися голови ОДА, однак в деяких випадках були допущені помилки.

– Одразу скажу: протягом двох тижнів буде змінено ще кілька очільників обладміністрацій, оскільки в деяких областях є проблеми. Називати конкретні регіони поки що рано, оскільки ми досі шукаємо кандидатів, – зазначив заступник голови Офісу президента.

Він також зазначив, що в академію при президенті вже набирають два потоку абітурієнтів, які пройдуть прискорені курси. Таким чином в ОПУ намір посилити кадровий управлінський потенціал.

Нова очільниця Кіровоградської ОДА

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський призначив Марію Чорну на пост голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ був підписаний 27 травня.

Крім того, Зеленський в п’ятницю особисто зустрівся з Чорною та вручив їй службове посвідчення.