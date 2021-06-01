Будет полномасштабная война: Зеленский о возможной попытке РФ сделать наземный коридор в Крым

Попытка России построить наземное сообщение с временно оккупированным Крымом может закончиться полномасштабной войной.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— Если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это означает, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за “гражданский конфликт”. Это будет открытая полномасштабная война, — отметил он.

По словам президента, Украина очень обеспокоена попыткой России построить наземное сообщение с оккупированным Крымом или попыткой получить территорию севернее Крыма.

Кроме того, сейчас РФ блокирует Азово-Черноморский регион своими кораблями, нарушая международное право.

Также Владимир Зеленский не исключает, что может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса. Но Украина рассматривает все варианты и готовится к таким шагам.

Эскалация на Донбассе

Накануне Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного вторжения со стороны России уменьшилась и войны не будет.

По словам президента, Украина не хочет войны, но ради мира она должна иметь сильную и боеспособную армию. По его мнению, именно она является залогом стабильности, гарантией спокойствия и того, что ни у кого не появится мысль забрать у нашего государства что-то легко.