Эскалация со стороны России возможна в любой момент до конца сентября. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения Запад-2021. Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасная, — отметил он.

По словам президента, вдоль границ Украины и России в разные периоды находилось от 50 до 80 тыс. российских военных, а на территории Крыма — около 33-35 тыс. войск сепаратистов и еще примерно 3 тыс. кадровых российских офицеров.

Сейчас с территории Крыма РФ отвела примерно 3,5 тыс. военных. Все остальные, а также 90% техники остаются на месте.

Также Владимир Зеленский отметил, что можно ожидать эскалации и со стороны временно оккупированного Донбасса, востока, юга или севера. Поэтому Украина рассматривает все варианты и готовится к таким шагам.

Есклация со стороны РФ

Накануне Владимир Зеленский заявил, что в сентябре эскалации конфликта со стороны Российской Федерации на территории Украины не будет.

По его мнению, Россия не сможет решиться на это, потому что это будет мировая война. Кроме того, такие шаги исторически приводят к потерям сотни тысяч и миллионов людей.