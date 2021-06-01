Ескалація з боку Росії можлива у будь-який момент до кінця вересня. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

– Моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання Захід-2021. Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна, – зазначив він.

За словами президента, вздовж кордонів України та Росії у різні періоди перебувало від 50 до 80 тис. російських військових, а на території Криму – близько 33-35 тис. військ сепаратистів і ще приблизно 3 тис. кадрових російських офіцерів.

Наразі з території Криму РФ відвела приблизно 3,5 тис. військових. Всі інші, а також 90% техніки залишаються на місці.

Також Володимир Зеленський зазначив, що можна очікувати ескалації і з боку тимчасово окупованого Донбасу, сходу, півдня чи півночі. Тому Україна розглядає усі варіанти і готується до таких кроків.

Есклація з боку РФ

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що у вересні ескалації конфлікту з боку Російської Федерації на території України не буде.

На його думку, Росія не зможе наважитися на це, бо це буде світова війна. Крім того, такі кроки історично призводять до втрат сотні тисяч і мільйонів людей.