Боевики “ЛДНР” хотят ввести смертную казнь

Боевики в самопровозглашенных “ЛДНР” намерены ввести смертную казнь.

С соответствующей просьбой к незаконным вооруженным формированиям обратилась “генпрокуратура ЛНР”.

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Отмечается, что казнь будет применяться за якобы “использование запрещенных средств ведения войны”.

“Следователи прокуратуры” псевдореспублики заявляют, что собрали достаточную доказательную базу для того, чтобы можно было говорить о говорить об ужесточении наказания к высшей мере.

Протасевич и боевики “ЛНР”

Боевики из “ЛНР” обратились к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой выдать им задержанного оппозиционного блогера Романа Протасевича.

По словам членов незаконных вооруженных формирований, они подозревают Протасевича в обстрелах мирного населения.

На это Лукашенко ответил, что готов передать журналиста для проведения расследования следователями из ОРДЛО.