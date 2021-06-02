Бойовики “ЛДНР” хочуть запровадити смертну кару

Бойовики в самопроголошених “ЛДНР” мають намір ввести смертну кару.

Із відповідним проханням до незаконних збройних формувань звернулась “генпрокуратура ЛНР”.

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Зазначається, що страта застосовуватиметься за нібито “використання заборонених засобів ведення війни”.

“Слідчі прокуратури” псевдореспубліки заявляють, що зібрали достатню доказову базу для того, щоб можна було говорити про говорити про посилення покарання до вищої міри.

Протасевич та бойовики “ЛНР”

Бойовики з “ЛНР” звернулись до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із проханням видати їм затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича.

За словами членів незаконних збройних формувань, вони підозрюють Протасевича у обстрілах мирного населення.

На це Лукашенко відповів, що готовий передати журналіста для проведення розслідування слідчими з ОРДЛО.