Мэр Харькова должен заниматься городом, а не всеукраинской политикой — замглавы ОП

Мэр города Харькова, выборы которого должны состояться в октябре, должен заниматься не всеукраинской политикой, а развитием города.

— Мэры — это не про политику. Многие из них это понимают и открыто говорят, что не нужно туда лезть. Мэром избирают для того, чтобы ты городом занимался, а не всеукраинской политикой. Именно поэтому у таких и успех есть в их городах, их и переизбирают, — заявил замглавы ОП.

При этом, подчеркнул Тимошенко, Харьков — это крупный областной центр, расположенный вблизи от границы с Российской Федерацией и в непосредственной близости от зоны конфликта.

Такое мнение в интервью агентству Интерфакс-Украина высказал заместитель главы ОП, координатор президентской программы Большая стройка Кирилл Тимошенко.

— Заинтересованность Офиса президента в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже намека не было в сторону федерализации, — отметил Кирилл Тимошенко.

Он считает, что мэр должен в первую очередь развивать город. Сейчас за это отвечает и. о. мэра Харькова Игорь Терехов.

— В городе, судя по нашим туда поездкам, делается много разных вещей – и инфраструктурных, и не только. У нас там руководство обладминистрации мощное, область развивается, — заявил Тимошенко.

Он добавил, что у города есть кредитные обязательства, но это не опасная ситуация. Кредиты берут все, в том числе и облсоветы.

Недавно правительство дало возможность облсоветам кредитоваться, в том числе на местные дороги.

Напомним, согласно данным соцопроса, если бы выборы мэра Харькова состоялись в ближайшее время, то горожане бы проголосовали за секретаря горсовета Игоря Терехова. За него готовы отдать свои голоса 29% всех респондентов и 38,2% среди тех, кто определился.