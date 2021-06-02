Мер Харкова повинен займатися містом, а не всеукраїнською політикою – заступник голови ОП

Мер міста Харкова, вибори якого мають відбутися у жовтні, має займатися не всеукраїнською політикою, а розвитком міста.

– Мери – це не про політику. Багато з них це розуміють і відкрито говорять, що не потрібно туди лізти. Мером обирають для того, щоб ти містом займався, а не всеукраїнською політикою. Саме тому в таких і успіх є в їхніх містах, їх і переобирають, – заявив заступник голови ОП.

При цьому, наголосив Кирило Тимошенко, Харків – це великий обласний центр, розташований поблизу кордону з Російською Федерацією і в безпосередній близькості до зони конфлікту.

Таку думку в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна висловив заступник голови ОП, координатор президентської програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.

– Зацікавленість Офісу президента в тому, щоби мер, якого оберуть харків’яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть навіть не було натяку в бік федералізації, – зазначив Кирило Тимошенко.

Він вважає, що мер повинен передусім розвивати місто. Зараз за це відповідає в. о. мера Харкова Ігор Терехов.

– У місті, якщо судити із наших туди поїздок, робиться багато різних речей – і інфраструктурних, і не тільки. У нас там керівництво обладміністрації потужне, область розвивається, – заявив Тимошенко.

Він додав, що місто має кредитні зобов’язання, але це не небезпечна ситуація. Кредити беруть усі, зокрема й облради.

Нещодавно уряд дав можливість облрадам кредитуватися, зокрема на місцеві дороги.

Нагадаємо, згідно з даними соцопитувань, якби вибори мера Харкова відбулися найближчим часом, то городяни б проголосували за секретаря міськради Ігоря Терехова. За нього готові віддати свої голоси 29% всіх респондентів і 38,2% серед тих, хто визначився.