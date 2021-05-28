В Харькове начинают выпуск собственных трамваев – Терехов

Городские власти Харькова в сотрудничестве с бизнесом начинают масштабное обновление транспортного парка. В городе будут выпускать собственные трамваи, заявил и.о. мэра Игорь Терехов на инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.

— Сегодня вместе с инвестором у нас достигнута договоренность. Инвестор закупил линию по производству трамваев, это импортная линия. И мы будем презентовать трамвай харьковской сборки – фактически полный аналог трамваев Skoda, — сказал Терехов.

Первый трамвайный вагон в рамках проекта Харьковский трамвай представят уже в сентябре, добавил он. Цель проекта — полностью заменить трамвайный парк города.

Проект Харьковский трамвай реализуют в сотрудничестве с бизнесом. В создание трамвая владелец группы DCH Александр Ярославский инвестирует €5,5 млн.

Собирать трамваи будут на базе бизнес-парка Экополис ХТЗ.

Терехов выразил надежду, что в городе запустят производство и автобусов собственной сборки. Пока Харьков планирует закупить новые автобусы с двигателями Евро-6.

— Мы полностью сделали логистику, чтобы все маршруты в Харькове работали как часы. На первом этапе — 150 автобусов. Потом мы договорились с лизинговой компанией, и с компанией- производителем относительно локализации, в дальнейшем — контракт. Меморандум у нас подписан на 500 автобусов, — сказал он.

Напомним, в апреле этого года Терехов анонсировал масштабное обновление транспортного парка города, первым шагом которого стала закупка низкопольных троллейбусов.

Жители Харькова первыми смогут оформить регистрацию онлайн

Жители Харькова смогут оформлять электронную регистрацию места жительства, не посещая центры административных услуг. Это первый город в Украине, где доступен такой сервис, сообщил исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов.

Теперь, по словам и.о. мэра, не нужно ходить по кабинетам. Оформить или изменить регистрацию можно не выходя из дома, на портале Дія, оформив заявку и заплатив 13,6 грн сбора.