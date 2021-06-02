Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Сотрудничество с НАТО — стало известно, что рассмотрит СНБО на заседании 4 июня

Олексій Данилов

В пятницу, 4 июня, Совет национальной безопасности и обороны на заседании рассмотрит восемь вопросов. Одним из них станет углубление сотрудничества с НАТО.

Повестка дня заседания, которую подготовил секретарь СНБО Алексей Данилов, утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме вопроса сотрудничества с Североатлантическим Альянсом, в плане также — рассмотреть отчеты о выполнении решений СНБО.

Читайте
Месседж для Путина: США и НАТО начали широкомасштабную миссию в небе

Членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него есть план Б на период, пока идет подготовка к вступлению в НАТО. По его словам, Украина готова рассмотреть получения гарантий от США и Европейского Союза.

Подробнее о членстве Украины в НАТО читайте на Фактах ICTV.

Источник: СНБО

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка