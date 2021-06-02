В пятницу, 4 июня, Совет национальной безопасности и обороны на заседании рассмотрит восемь вопросов. Одним из них станет углубление сотрудничества с НАТО.

Повестка дня заседания, которую подготовил секретарь СНБО Алексей Данилов, утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме вопроса сотрудничества с Североатлантическим Альянсом, в плане также — рассмотреть отчеты о выполнении решений СНБО.

Членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него есть план Б на период, пока идет подготовка к вступлению в НАТО. По его словам, Украина готова рассмотреть получения гарантий от США и Европейского Союза.

Подробнее о членстве Украины в НАТО читайте на Фактах ICTV.