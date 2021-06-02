У п’ятницю, 4 червня, Рада національної безпеки та оборони під час засідання розгляне вісім питань. Одним з них стане поглиблення співпраці з НАТО.

Порядок денний засідання, який підготував секретар РНБО Олексій Данілов, затвердив президент України Володимир Зеленський.

Окрім питання щодо співпраці з Північноатлантичним Альянсом, у плані також – розглянути звіти щодо виконання рішень РНБО.

Членство України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що має план Б на період, поки відбувається підготовка до вступу в НАТО. За його словами, Україна готова розглянути отримання гарантій від США та Європейського Союзу.

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