Важно для противостояния агрессии РФ: Кулеба о поддержке США Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил важность двухпартийной поддержки в Конгрессе США со стороны Демократической и Республиканской партий на фоне российской агрессии и строительства Северного потока-2.
— Многолетняя двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины в американском Конгрессе жизненно важна для нашего стратегического партнерства, когда наше государство продолжает противостоять агрессии РФ и воплощать реформы, — заявил дипломат.
Glad to welcome US Senators @SenatorShaheen @senrobportman @ChrisMurphyCT in Kyiv. As Ukraine continues to counter Russian aggression and implement significant reforms, the long-standing bipartisan and bicameral support in the US Congress is vital to our strategic partnership. pic.twitter.com/qY8YGs4agA
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 2, 2021
Как сообщил Кулеба, в Киев приехали сенаторы Джин Шахин (Демократическая партия), Роберт Портман (Республиканская партия) и Кристофер Мерфи (Демократическая партия).
В то же время министр отметил, что рад приветствовать их в столице Украины.
Санкции против Северного потока-2
Недавно в США 20 конгрессменов от Республиканской партии обратились к правительству с требованием как можно быстрее восстановить санкции против оператора российского газопровода Северный поток-2.
Законодатели призывают власти Штатов к жестким и решительным действиям.
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