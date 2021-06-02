Важно для противостояния агрессии РФ: Кулеба о поддержке США Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил важность двухпартийной поддержки в Конгрессе США со стороны Демократической и Республиканской партий на фоне российской агрессии и строительства Северного потока-2.

— Многолетняя двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины в американском Конгрессе жизненно важна для нашего стратегического партнерства, когда наше государство продолжает противостоять агрессии РФ и воплощать реформы, — заявил дипломат.

Glad to welcome US Senators @SenatorShaheen @senrobportman @ChrisMurphyCT in Kyiv. As Ukraine continues to counter Russian aggression and implement significant reforms, the long-standing bipartisan and bicameral support in the US Congress is vital to our strategic partnership. pic.twitter.com/qY8YGs4agA — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 2, 2021

Как сообщил Кулеба, в Киев приехали сенаторы Джин Шахин (Демократическая партия), Роберт Портман (Республиканская партия) и Кристофер Мерфи (Демократическая партия).

В то же время министр отметил, что рад приветствовать их в столице Украины.

Санкции против Северного потока-2

Недавно в США 20 конгрессменов от Республиканской партии обратились к правительству с требованием как можно быстрее восстановить санкции против оператора российского газопровода Северный поток-2.

Законодатели призывают власти Штатов к жестким и решительным действиям.

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