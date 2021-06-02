Важливо для протистояння агресії РФ: Кулеба про підтримку США України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості двопартійної підтримки в Конгресі США з боку Демократичної та Республіканської партій на тлі російської агресії та будівництва Північного потоку-2.

– Багаторічна двопартійна і двопалатна підтримка України в американському Конгресі життєво важлива для нашого стратегічного партнерства, коли наша держава продовжує протистояти агресії РФ і втілювати реформи, – заявив дипломат.

Glad to welcome US Senators @SenatorShaheen @senrobportman @ChrisMurphyCT in Kyiv. As Ukraine continues to counter Russian aggression and implement significant reforms, the long-standing bipartisan and bicameral support in the US Congress is vital to our strategic partnership. pic.twitter.com/qY8YGs4agA — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 2, 2021

Як повідомив Кулеба, до Києва приїхали сенатори Джін Шахін (Демократична партія), Роберт Портман (Республіканська партія) та Крістофер Мерф (Демократична партія.).

Водночас міністр написав, що радий вітати їх у столиці України.

Санкції проти Північного потоку-2

Нещодавно у США 20 конгресменів від Республіканської партії звернулись до уряду з вимогою якнайшвидше відновити санкції проти оператора російського газопроводу Північний потік-2.

Законодавці закликають владу Штатів до жорстких та рішучих дій.

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