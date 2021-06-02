Республіканці Конгресу США вимагають негайно відновити санкції проти Північного потоку-2

У Конгресі США вимагають від уряду країни якнайшвидше відновити санкції проти компанії, відповідальної за будівництво російського газопроводу Північний потік-2.

Відповідний лист-звернення направили голові Держдепартаменту Штатів Ентоні Блінкену 20 конгресменів від Республіканської партії.

– Обґрунтування, яке отримав Конгрес щодо скасування санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга, дуже проблематичне, – пояснюють республіканці.

Тому вони вимагають негайного усунення таких непродуманих винятків щодо санкцій і застосування обов’язкових повноважень, ухвалених Конгресом.

Водночас, як наголошують конгресмени, твердження Держдепу, що введення таких санкцій нібито негативно вплинуло б на відносини Америки із Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України.

Адже, на думку ініціаторів звернення, ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, які пов’язані з Північним потоком-2.

– Завершення будівництва газопроводу тільки розширить можливості Кремля поширювати дестабілізуючу поведінку на Європу, – повідомляється у документі.

Законодавці наполягають, що жорсткі і однозначні публічні заяви Держдепу щодо Північного потоку-2 потрібно поєднувати з жорсткими та рішучими діями.

Республіканці вважають, що чим довше адміністрація Байдена зволікатиме, тим більше посилюватиметься зловмисний вплив Путіна у всій Європі.

Будівництво Північного потоку-2

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Північний потік-2 дасть Росії можливість використовувати енергетику як додатковий інструмент гібридної війни проти Заходу.

Він зазначив, що газопровід може погіршити ситуацію із диверсифікацією постачання енергоресурсів до європейських споживачів.

Джерело: Конгрес США