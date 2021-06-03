Разрешит записывать имущество на родственников: НАПК просит ветировать закон о лжи в декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции просит президента Владимира Зеленского наложить вето на закон 4651, который разрешит чиновникам записывать имущество на родственников.

В НАПК объяснили: принятый документ должен был восстановить наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Но во время голосования народные депутаты внесли несколько поправок, которые позволяют чиновникам уклоняться от декларирования имущества членов семьи, даже если они знают о том, что оно есть. Внесенные изменения предусматривают, что имущество членов семьи декларируется только если они подали сведения о таких объектах декларанту.

— Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишение свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников. Поэтому НАПК вынуждено просить президента наложить вето на этот закон, — заявил глава агентства Александр Новиков.

Также в НАПК заявили, что проголосовав за еще одну поправку, депутаты отказались поддержать позицию президента о введении лишения свободы за умышленное непредставление декларации.

Ложь в декларациях

3 июня Верховная Рада приняла закон №4651 об усилении ответственности за недостоверную информацию в декларациях.

Он предусматривает, что теперь за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицом, выполняющим государственные функции или являющимся представителем местного самоуправления, может грозить до двух лет лишения свободы.

Источник: НАПК