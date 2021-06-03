Дозволить записувати майно на родичів: НАЗК просить ветувати закон про брехню в декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції просить президента Володимира Зеленського накласти вето на закон 4651, який дозволить посадовцям записувати майно на родичів.

У НАЗК пояснили: ухвалений документ повинен був відновити покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Але під час голосування у залі народні депутати внесли кілька поправок, які дозволяють посадовцям ухилятися від декларування майна членів сім’ї, навіть якщо вони знають про те, що воно є. Внесені зміни передбачають, що майно членів сім’ї декларується лише якщо вони подали відомості про такі об’єкти декларанту.

– Початкова мета законопроекту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню у декларації, Верховна Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів. Тому НАЗК вимушене просити президента накласти вето на цей закон, – заявив очільник агентства Олександр Новіков.

Також у НАЗК заявили, що проголосувавши за ще одну поправку, депутати відмовилися підтримати позицію президента щодо запровадження позбавлення волі за умисне неподання декларації.

Брехня в деклараціях

3 червня Верховна Рада ухвалила закон №4651 про посилення відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях.

Він передбачає, що тепер за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особою, яка виконує державницькі функції чи є представником місцевого самоврядування, може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Джерело: НАЗК