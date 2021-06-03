3 червня на засіданні Верховної Ради депутати 280 голосами затвердили текст постанови про заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryаnair у Мінську 23 травня, внаслідок чого було затримано засновника найбільшого опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

– Верховна Рада України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, на свободу слова й журналістську діяльність у Білорусі, – йдеться у тексті заяви нардепів.

Парламентарі закликають білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля й тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо утримуваних під вартою громадян Білорусі, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань.

– Верховна Рада України підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім із державами-членами Європейського Союзу та США, зокрема щодо припинення повітряних сполучень із Республікою Білорусь, – йдеться в проекті постанови ВРУ.

Також депутати наголошують, що повністю підтримують дії уряду України, який 26 травня заборонив авіаційні перевезення між Україною та Республікою Білорусь із 26 травня 2021 року та посилив “повітряні санкції” щодо білоруських авіакомпаній із 28 травня 2021 року.

Повний текст заяви Верховної Ради щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську

Затримання Протасевича в Мінську

23 травня в Мінську екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, нібито через надходження сигналу про замінування, коли борт пролітав над Білоруссю.

Серед пасажирів рейсу був засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Після посадки його затримали.

Напередодні влада оголосила Протасевича в міждержавний розшук і навіть просила Польщу видати його для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинувачуваного у справі про масові заворушення в Білорусі.

Детальніше про затримання Романа Протасевича в Мінську читайте в матеріалі Фактів ICTV.