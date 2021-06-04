Теперь ни одного вора в законе: секретарь СНБО отчитался о выполнении санкций

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов отчитался о применении санкций против криминальных авторитетов. По его словам, в начале года в Украине находилось 34 воры в законе, сейчас их ноль.

Об этом стало известно во время пресс-конференции по итогам заседания СНБО.

— С начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус вора в законе. На сегодня у нас таких людей — 0. После решения СНБО их было 17, сегодня ни одного преступника под этими атрибутами в нашей стране нет, — отметил Данилов.

Также секретарь СНБО рассказал о выполнении санкций в отношении 111 уголовных авторитетов, которые находились в Украине.

— Из 111 осталось 42, по которым сейчас идет процедура выдворения из нашей страны. 36 отправились по месту своего желания, 33 находятся под следствием.

Данилов отметил, что в ближайшее время криминальных авторитетов так же будет ноль.